◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場した。キックオフ直前、オランダがスウェーデンに５―１で大勝したことを受け、日本の戦い方について実況の山本紘之アナウンサーに聞かれた本田。「大量点を狙うことが大事か」と聞かれると「いやあ、そこまでは考えなくていいと思いま