◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズ戦に先発。6回102球を投げて6安打3失点で降板した。今季8勝目を狙った右腕は、今季14試合目の登板。前回登板の13日ホワイトソックス戦では8回まで無安打無得点に封じるなど自身4連勝中で迎えたマウンドだったが、序盤から失点した。2回先頭から連打を許して無死一