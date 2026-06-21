６月２１日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１０頭立て）は、新種牡馬サリオス産駒の１番人気タクティシアン（牡２歳、美浦・森一誠厩舎）が、非凡な瞬発力を見せて鮮やかに押し切った。勝ち時計は１分２５秒４（稍重）。センスの良さを見せた。最初の３ハロン３９秒２のスローペースでも好位３番手で折り合うと、軽く促した程度で１馬身差Ｖ。着差以上に強い内容で初陣を飾った。クリストフ・ルメール騎手は「スタ