◇ファーム・リーグ阪神―オリックス（2026年6月21日豊中ローズ）阪神2軍はファーム・リーグのオリックス戦のスタメンを発表し、先発は3年目の下村海翔投手（24）が先発する。24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から初の1軍昇格を目指す右腕。公式戦では3度目となる先発マウンドとなる。前回12日の同・ソフトバンク戦ではプロ最長の5回を投げた。着実に1軍へ向けて歩を進める24歳のパ