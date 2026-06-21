タレントのホラン千秋が21日までに、自身のインスタグラムを更新。髪色を黒にしたショットを公開した。【写真】「圧倒的ですね」黒髪にしたショットを公開したホラン千秋ホランは「髪を黒くしました 夏の間は黒で過ごします」と投稿。写真では黒色になった髪を映したショットなどを公開した。コメント欄では「すごく似合ってますよ」「圧倒的ですね」などの反響が寄せられている。