女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の月足天音の“オンニィ”ショットが話題になっている。「オンニィ…」と２０日までに自身のインスタグラムを更新した月足。韓国風に施されたレイヤーが風でなびくヘアスタイルを、下からの画角で自撮りをしたプライベートショットをアップした。迷彩柄の袖のＴシャツにサングラスを胸元にかけたクールな印象をたたえている。この投稿にファンからは「透明感バツグ