◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、６回１０２球を投げて、６安打３失点６奪三振の内容で降板し、今季８勝目はお預けとなった。前日は欠場していた大谷翔平投手は第２子が誕生し、この日から「１番・ＤＨ」でスタメンに復帰しただけに、先輩に“お祝い星”