世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、20日（日本時間21日）に米国・ラスベガスで「UFCファイトナイト」を開催。メインイベントで元RIZINフライ級王者・堀口恭司（ATT）がフライ級2位マネル・ケイプ（アンゴラ／ポルトガル）と対戦し、3RTKO負けを喫した。UFC復帰後初黒星を喫した。「派手にぶっ飛ばされました。本当にすみません」堀口にとって衝撃の結末が待っていた。1Rは動きが硬い中で、お互いのパンチが交差して被弾する