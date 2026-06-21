DAZN Japanの公式Xが、21日に更新。日本対チュニジア戦の現地の様子を伝える中で“特殊な警備員”の存在について伝えた。【動画】万全の状態！チュニジア戦のスタジアムに“特殊な警備員”Xでは「スタジアムが熱狂に包まれる中、特殊な警備員も巡回中」との文言とともに、ロボットがスタジアム周辺を動いている動画を公開。この投稿に「さすがワールドカップ！」「すごい」「警備体制も万全」などといった感想が相次いで寄せ