◇ナ・リーグロッキーズ2―1パイレーツ（2026年6月20日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が20日（日本時間21日）、本拠でのパイレーツ戦に先発。6回4安打1失点と抜群の安定感を披露し、8勝目を挙げた。今季の成績は8勝4敗、防御率4.54。チームは最少得点差を守り切る勝利で連勝とした。一昨年の新人王、さらに昨年はサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツの“怪物”スキーンズとの投げ合いとなった一戦。菅野は初