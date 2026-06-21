「ロッキーズ２−１パイレーツ」（２０日、デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が中５日で先発し、６回４安打１失点、無四球５奪三振で日本選手最多となる８勝目を挙げた。九回は２死満塁から三遊間へのゴロが飛んだ際、捕球しようとした三塁手を相手の二塁走者が守備妨害したとして守備妨害で試合が終了した。昨季のサイ・ヤング賞のスキーンズと初の投げ合い。菅野は初回、先頭のホルウィッツを初球で三塁ファウルフライに