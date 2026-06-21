【モデルプレス＝2026/06/21】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のチェリョン（CHAERYEONG）が6月20日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳KPOP美女「スタイル良すぎてため息」胸元輝く真紅チューブトップ姿◆チェリョン、赤ベアトップで美デコルテ際立つチェリョンは「Good morning！！！」とつづり、香港の街角でのオフショットを複数枚投稿。鮮やかな赤のチュー