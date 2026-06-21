ガールズグループRESCENEのミナミが、母親が元ギャルだと明かし、注目を集めた。去る6月20日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』では、「知ってる合宿」特集が組まれた。【写真】ミナミ、“ギャルキャラ”が大バズり番組には、ガールズグループBrown Eyed Girlsのナルシャ、ジェア、fromis_9のチェヨン、ジホン、RESCENEのウォニ、ミナミ、BABY DON'T CRYのイヒョン、ベニが出演した。この日、コメディエ