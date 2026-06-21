【モデルプレス＝2026/06/21】Snow Manの阿部亮平が6月20日、自身のInstagramを更新。イタリア・ヴェネツィアを訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】スノ人気メンバー「かっこいい」と話題のミラノ旅行ショット◆阿部亮平、自身のグッズ持参でイタリア降臨阿部は「ヴェネツィア日記」「こんにちは！はじめまして、阿部亮平です！」とイタリア語でつづり、「2026年2月のミラノ旅行記。第2弾『ヴェネツィア』」と紹介