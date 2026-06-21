【モデルプレス＝2026/06/21】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月20日、自身のオフィシャルブログやInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の日常写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「もう大人びた顔ですね」子どもたちの仕事前ショット◆市川團十郎、子ども達の仕事前のショット公開團十郎は、自身のブログやInstagramに「今日はお仕事らしい、いって