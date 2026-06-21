夏本番を目前に、特に気になるのがぽっこりお腹。普遍的ともいえるこの悩みも、呼吸を意識したエクササイズで解決して、美ボディを手に入れよう！教えてくれた人渡邉里奈理学療法士。総合病院での勤務を経て、ピラティスインストラクターに。テレビ番組にも出演。著書に『1日5回でぽっこりお腹解消！インナー呼吸エクササイズ』（三笠書房）。自宅で楽して美ウエストに！ご自身もエクササイズを実践して美ウエストを手に入れた、理