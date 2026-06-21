タレントの上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」（土曜後7・54）に出演。故細木数子さんの六世占術継承者で娘の細木かおりさんから占われた。上沼の冠番組での共演など親交が深かった数子さんの総工費20億円豪邸を久々に訪問。迎えてくれたかおりさんと思い出話などに花を咲かせる中、上沼は「8年前に夫と離婚しようと思ったんですけど、じゃまくさいなあと思って、別居してるんです。週に1回（