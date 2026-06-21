「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本vsチュニジア戦（日本時間21日午後1時試合開始）は、地上波では日本テレビ系で生中継され、本田圭佑が解説を務める。【写真】本田圭佑、ブルーのネクタイ＆スーツ姿で実況席に本田は、NHKで15日に中継された日本vsオランダも解説し、“本田語録”が話題になった。今後は日テレでの出番となり、試合開始前から力の入った言葉を届けている。「試合直前SP」（前11：45〜）では「思