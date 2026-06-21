２１日の函館３Ｒで４番人気のコウユーネロガに騎乗した小林美駒騎手（美浦・鈴木伸）が、３番手からゴール前で抜け出して快勝。今年のＪＲＡ２０勝目、同通算８６勝目となる勝ち星を挙げた。小林美駒は「前に人気の強い馬がいましたし、ペースも流れていたので、目標はその馬だけかなと思っていました。前走はシャドーロールを着けて頭の高いところがあったので今回は外してもらい、調教でも背中の柔らかくていい馬だと手ごた