2024年、『ツユクサナツコの一生』で手塚治虫文化賞短編賞を受賞。漫画「すーちゃん」シリーズやエッセイなど、ジャンルを超えて活躍中のイラストレーター益田ミリさん。雑誌『ダ・ヴィンチ』で人気の連載を書籍化した『スーパーマーケット宇宙』より、一部を抜粋して紹介します。* * * * * * *惑星「芽キャベツ」芽キャベツは妖精の食べ物のよう↓↓↓芽キャベツを持たせて…↓↓↓『スーパーマーケット宇宙』（益田ミリ：著／KAD