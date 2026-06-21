ベストセラーで映画化もされた『博士の愛した数式』をはじめ、小説・エッセイなど多数の著作を持つ小川洋子さん。建て替えのため休館する帝国劇場の支配人から、帝劇を「小説の形で残したい」と声をかけられたそうで――。（構成：山田真理撮影：大槻志穂）【書影】『劇場という名の星座』（著：小川洋子／集英社）* * * * * * *歴史あるものを初めて題材にして数年前、ある短編小説執筆のために帝国劇場（帝劇）を取材させても