香港ニュースポータルサイトの香港01は14日、「中華包丁が欧米で人気に」とする記事を掲載した。記事はまず、中年男性がショート動画プラットフォームで最も好んで見ているのは若い女性のダンスではなく「Forged in Fire」というナイフ鍛治競技番組で、関連する動画が75億回も再生されているとし、中年男性がこうした競技の観戦を好むのは、リラックスやストレス解消のほかに、高度な職人技への憧れや興味、激しい競争で勝利するス