○ ロッキーズ 2 − 1 パイレーツ ●＜現地時間6月20日クアーズ・フィールド＞ロッキーズの菅野智之投手（36）が20日（日本時間21日）、本拠地でのパイレーツ戦に先発登板。6回4安打1失点の好投で今季8勝目（4敗）を挙げた。初回、先頭のホルウィッツを1球で三邪飛に退けたかと思われたが、この打球を三塁・カストロが落球。すると2ボール1ストライク後の内角直球を右翼席へ叩き込まれ、先頭打者被弾で先制を許した。2回は