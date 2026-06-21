日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦。キックオフを前にスタメンが発表され、この試合を中継する日本テレビ系の「試合直前SP」で解説の本田圭佑が見解を示した。森保一監督は、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦から４人を変更。冨安健洋、板倉滉、伊東純也、田中碧が今大会初先発を果たす。先発メンバーは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア