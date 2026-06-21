「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表-チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本テレビは試合開始の約２時間半前、午前１０時２５分からモンテレイのスタジアムでの中継をスタート。冒頭から日テレＷ杯スペシャルナビゲーターの竹内涼真が井桁弘恵らとともにピッチサイドで生の情報を届けた。火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』１８日に現地入りし、日本代表の練習などを取材してきた竹内は、黒に近い濃紺のダ