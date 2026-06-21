◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２１日、ファーム・リーグ中日戦のスタメンを発表した。先発はブライアン・マタ投手。前回登板は１３日の２軍ハヤテ戦。６回５失点で敗戦投手となっていた。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。１９日の同戦で３安打を放ったフリアン・ティマ外野手が４番を務める。ここまで打率３割８分１厘の育成・笹原操希外野手が「１番・中堅」に入った。