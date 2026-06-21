７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿第２日目が２１日、神奈川・平塚でスタートした。この日は２試合の実戦形式が予定されており、今秋のドラフト１位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）は１試合目の先発で登板。初球から１５１キロを計測した直球と落差のある変化球で打者を翻弄し、２回を投げて３安打２