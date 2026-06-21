◆米大リーグロッキーズ２―１パイレーツ（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・パイレーツ戦に先発し、６回８５球を投げ、先頭弾を浴びながら４安打１失点、５奪三振の好投を見せて、６月に入って自身無傷４連勝となる８勝目（４敗）の権利をつかんだ。パイレーツの先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ。２４歳の怪物右腕相