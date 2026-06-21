◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして試合直前の日本テレビ系「森保ジャパン運命のチュニジア戦直前ＳＰ」（午前１１時４５分）にスタジアムの解説者席から生出演。チュニジア戦のポイントを語った。１戦目のオランダ戦からスタメン４人を代えてきたことについて、「（意外だったのは）伊東純也さんをス