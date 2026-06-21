◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦チュニジア―日本（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦でチュニジアと戦う。＊＊＊試合前練習には、チームに帯同しているＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実もピッチ脇に姿を現し、森保一監督と言葉を