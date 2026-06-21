元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が２１日、都内で旅フォトブック「アカリノアルヒ」の発売記念イベントを行った。自身初のニュージーランドで撮影したフォトブック。自己採点を尋ねられると「２００点」と胸を張った。ラジオで共演する「よゐこ」の有野晋哉からの感想も紹介し「『横型やからパソコンのデスクトップにええなって言ってました。データくれ』って言われました。でも私が写ってない、ニュージーランドの羊だら