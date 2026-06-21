ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した。「NO MAKE」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○まちゃまちゃがブレイクの裏で抱えていた「信じられないストレス」番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出され