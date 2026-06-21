『呪術廻戦』の五条悟役、『ハイキュー！！』の黒尾鉄朗役、『機動戦士ガンダム００』のグラハム・エーカー役などで知られる人気声優の中村悠一が自身のインスタグラムをアップ。アップルウォッチからまさかの警告を受けたことを明かした。中村は「どうやら自分の声でどうにかなっちゃうらしい（とある一人現場終わりにて）」とつづり、腕に着用したアップルウォッチの画面の写真をアップ。画面には「音量が９０デシベルです。