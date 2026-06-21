「すごい臨場感があって……」タレントの伊集院光が、15日深夜に放送されたTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』(毎週月曜25:00〜)に出演。同日にNHK総合テレビで中継された「FIFAワールドカップ2026 日本対オランダ」の実況・解説陣を絶賛した。伊集院光○柿谷曜一朗の解説は「正統派で良い」この試合では、元日本代表の本田圭佑が解説、柿谷曜一朗がピッチ解説、小宮山晃義アナが実況をそれぞれ担当した。伊集院は、「NHKの本田圭