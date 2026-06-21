◆パ・リーグオリックス―西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・太田が４試合ぶりに４番に座った。１９日の西武戦（京セラドーム大阪）では「３番・一塁」として出場し、同点弾とサヨナラ打で貢献。勝てば首位・西武に４・５ゲーム差と迫るだけに、勝負強さに期待がかかる。２０日の西武戦（京セラドーム大阪）で途中交代した宗はベンチスタート。下半身の違和感も軽症で、試合前練習も通常通りのメニューをこなした。