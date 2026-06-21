【モデルプレス＝2026/06/21】女優でモデルの生見愛瑠が6月19日、自身のInstagramを更新。肩を出したトップス姿を公開した。【写真】24歳美人モデル「大人っぽくてドキッとした」肌見せ私服姿◆生見愛瑠、美肌輝く肩出しトップス姿生見は「5分でパスタを食べる事になった日」とコメントし、飲食店でのショットを公開。襟ぐりにサングラスをかけたグレーの肩出しトップス姿で、美しい肌を見せている。◆生見愛瑠の投稿に反響この投