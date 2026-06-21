去年夏の集中豪雨で運休が続き、今月28日に運行再開を予定しているJR肥薩線で、線路の盛り土が複数か所崩れたことが分かりました。 連日の雨が原因とみられ、運行再開への影響について、JR九州は「確認中」としています。 「霧島温泉駅から植村駅方向に400メートルの地点です。作業員が線路上にいて、緊急の工事が行われています」 JR九州によりますと、盛り土が崩れたのは、霧島市牧園町の霧島温泉駅から植村駅の間の