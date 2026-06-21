【モデルプレス＝2026/06/21】元AKB48でタレントの西野未姫が6月19日、自身のInstagramを更新。家族4ショットを公開した。【写真】第2子出産の元AKB「まだ生まれたてで愛おしい」0歳長男囲んだ家族4ショット◆西野未姫、家族ショット公開西野は「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族4人ショットも撮影してもらいました」とコメント。自身が第2子長男・頑馬（がんば）くんを、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が第1子長