【モデルプレス＝2026/06/21】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月19日、自身のInstagramを更新。エフェクトでピンクの髪色になった姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳元HKTアイドル「お人形さんみたい」と話題の雰囲気ガラリ姿◆村川緋杏、ピンク髪披露村川は「目移りするの…」とつづり、ツインテールで踊るリール動画を投稿。顔周りに色々なイラストが表示されるエフェクトを使用し、普