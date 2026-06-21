２０日、夏季ダボス会議の主会場となる大連国際会議センター前の広場。（大連＝新華社記者／潘碰竜）【新華社大連6月21日】世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）が、6月23〜25日までの3日間、中国遼寧省大連市で開かれる。主会場となる大連国際会議センターは、会議の準備がほぼ整い、開幕を待つばかりとなっている。２０日、夏季ダボス会議の開幕に向けた最終準備