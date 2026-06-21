◇サッカーFIFAワールドカップグループステージF組第2節日本−チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)本田圭佑さんがチュニジア戦のスタメンについて言及。「だいぶ意外。かなり強気に出た」と見解を述べました。初戦から4選手を入れ替え。板倉滉選手、冨安健洋選手、田中碧選手、伊東純也選手がスタメン出場となり、前回の試合で負傷した久保建英選手や前田大然選手、谷口彰悟選手、渡辺剛選手と入れ替えました