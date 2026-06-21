「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアと対戦する。中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑（４０）は気温３０度近く、湿度８０パーセントの条件の中、スーツ姿で登場。試合開始前に上着を脱いだ。ピッチ脇の柿谷曜一朗氏、槙野智章氏、スペシャルナビゲーターの竹内涼真、井桁弘恵らとのやりとりの中で「思っ