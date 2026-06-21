「ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースの先発・山本由伸投手が先発。四回に２点を追加され、５月１２日・ジャイアンツ戦以来６登板ぶりの３失点となった。０−１の四回は先頭から連打を浴び、無死一、二塁とされた。それでもカウザーの投手前バントを好フィールディングで三塁封殺した。続くメヨはフルカウントから四球を与えて満塁とした後、続くホリデーは直球で空振り三振。２死までこぎつけた