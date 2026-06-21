俳優の永野芽郁が21日、自身のインスタグラムを更新。写真とともに、同日発売となったフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」についてアピールした。【写真】海辺で…開放感なショットを公開した永野芽郁永野は「メイトのみなさんいつも本当にありがとう」との文言とともに、さまざまな写真を公開。ファンからは「めっちゃかわいいです」「笑顔のショットうれしい！」「ステキな写真ありがとうございます」