お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（40）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。芸能界で「唯一ぐらい」と語る友人について語った。芸能界での友人を問われた澤部は「この業界だと岡田将生くんとかね。唯一ぐらいです。この業界で、本当に20年ぐらい」と打ち明けた。出会いのきっかけはドラマでの共演だったとし「だから今向こうもご結婚されてねっていうので。家族ぐるみで」と笑顔をみせた。