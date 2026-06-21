台風7号はさらに発達をしながら、そのまま西または北よりに進む予想フィリピンの東海上にある台風7号はさらに発達をしながら、そのまま西または北よりに進む予想です。動きが遅く、当面は日本への直接の影響はない見込みですが、湿った空気が梅雨前線に流れ込み、大雨となる所がありそうです。今後の情報にご注意ください。きょう{21日）の天気台風7号は・・きょう午前、東北北部で梅雨入りの発表がありました。きょうは低気圧や