今回は老後の介護をさせようとする図々しい義母に、お嫁さんが言い返したエピソードを紹介します。「介護士のお嫁さんがいると、老後が安心だわ」と言われても…「義母が足を骨折して入院した後、退院したのですが、 私がしばらく義実家で義母のかわりに家事をすることになりました。ただ、義母は回復した後も私をたびたび家に呼び、自分でもできそうなことまで頼んできたのです。『まるで私、家政婦みたいだな』と思いました。そ