[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](モンテレイ)※13:00開始<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 4 板倉滉DF 21 伊藤洋輝DF 22 冨安健洋MF 7 田中碧MF 10 堂安律MF 13 中村敬斗MF 14 伊東純也MF 15 鎌田大地MF 24 佐野海舟FW 18 上田綺世控えGK 12 大迫敬介GK 23 早川友基DF 2 菅原由勢DF 3 谷口彰悟DF 5 長友佑都DF 16 渡辺剛DF 20 瀬古歩夢DF 25 鈴木淳之介MF 17 鈴木唯人FW 9 後藤啓介FW 11 前田大然FW 19 小川航