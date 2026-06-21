女性アイドルグループ『CUTIE STREET』の公式X(@CUTIE_STREET_)が21日、メンバーの日本代表のユニフォーム姿を披露した。同アカウントは2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループF第2節・チュニジア代表戦を前に「LET'S GOOOO JAPAN」と綴り、増田彩乃さんと古澤里紗さんのツーショットを投稿。増田さんは日本の1stユニフォーム(背番号84)、古澤さんは2ndユニフォーム(背番号8)を着用している。2人は20日に沖縄サ