現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップグループリーグ第2節で日本代表と対戦するチュニジア代表のスターティングメンバーが発表された。初戦大敗後に監督交代となったエルベ・ルナール監督が背水の陣で日本に挑む。スウェーデン戦からスタメンは3人変更。GKアイメン・ダーメン(スファクシャン)、DFディラン・ブロン(セルベット)、FW前田大然の同僚でもあるFWセバスティアン・トゥネクティ(セルティック)が起用され